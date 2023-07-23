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23.07.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо суп з цукіні, шпинатом, квасолею та білим вином

Рецепт смачного, ароматного і дуже ситного.супу

Як приготувати суп з цукіні, шпинатом, квасолею та білим вином
 
Як пише РЕДПОСТ, у цьому рецепті ідеально поєднуються овочі, сир та вино.
 

Суп з цукіні, шпинатом, квасолею та білим вином

 

Продукти:

 

  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 3 зубчики часнику;
  • 1 цибулина;
  • 1 морква;
  • сіль за смаком;
  • мелений чорний перець - за смаком;
  • 200 мл сухого білого вина;
  • 900 мл води;
  • 2 овочеві бульйонні кубики;
  • 300 г консервованої білої квасолі;
  • ½ невеликого цукіні;
  • 300 г замороженого чи свіжого горошку;
  • 150 г шпинату;
  • 100 г тертого пармезану.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Порізати мокрву кубіками
  2. Розігріти олію в каструлі або сотейнику на середньому вогні.
  3. Обсмажити на ньому подрібнені часник і цибулю протягом декількох хвилин, періодично помішуючи.
  4. Викласти до овочів кубики моркви,
  5. Приправити сіллю та перцем і готувати ще 2 хвилини.
  6. Влити вино та воду,
  7. Додати бульйонні кубики і довести до кипіння.
  8. Зменшити вогонь і варіть ще 5 хвилин.
  9. Злити з квасолі рідину.
  10. Цукіні нарізати тонкими кружальцями і розрізати навпіл.
  11. Викласти у суп ці інгредієнти
  12. Варити близько 5 хвилин,доки цукіні не розм'якшиться.
  13. Додати горошок, шпинат та сир
  14. Варити ще 3-5 хвилин.
 
Смачного!
 
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Тэги:  рецепт, суп, цукіні, шпінят, квасоля, вино, морква, цибуля, часник, перець, сир
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