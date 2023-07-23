23.07.2023 21:34 Дмитро Колонєй
Готуємо суп з цукіні, шпинатом, квасолею та білим вином
Рецепт смачного, ароматного і дуже ситного.супу
Як пише РЕДПОСТ
, у цьому рецепті ідеально поєднуються овочі, сир та вино.
Суп з цукіні, шпинатом, квасолею та білим вином
Продукти:
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1 столова ложка оливкової олії;
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3 зубчики часнику;
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1 цибулина;
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1 морква;
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сіль за смаком;
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мелений чорний перець - за смаком;
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200 мл сухого білого вина;
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900 мл води;
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2 овочеві бульйонні кубики;
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300 г консервованої білої квасолі;
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½ невеликого цукіні;
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300 г замороженого чи свіжого горошку;
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150 г шпинату;
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100 г тертого пармезану.
Покроковий рецепт приготування
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Порізати мокрву кубіками
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Розігріти олію в каструлі або сотейнику на середньому вогні.
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Обсмажити на ньому подрібнені часник і цибулю протягом декількох хвилин, періодично помішуючи.
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Викласти до овочів кубики моркви,
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Приправити сіллю та перцем і готувати ще 2 хвилини.
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Влити вино та воду,
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Додати бульйонні кубики і довести до кипіння.
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Зменшити вогонь і варіть ще 5 хвилин.
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Злити з квасолі рідину.
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Цукіні нарізати тонкими кружальцями і розрізати навпіл.
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Викласти у суп ці інгредієнти
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Варити близько 5 хвилин,доки цукіні не розм'якшиться.
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Додати горошок, шпинат та сир
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Варити ще 3-5 хвилин.
Смачного!
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цибуля,
часник,
перець,
сир
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