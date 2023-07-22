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22.07.2023  21:20   Віталій Хінєвіч

Рецепт смаженого рису з куркумою і помідорами

Цей рис чудово смакує з великою кількістю кінзи, тому посипте її зверху та подавайте до столу, передає РЕДПОСТ .

 
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
 
  • 2 столові ложки соняшникової олії;
  • 1 середня цибулина, розрізана навпіл і тонко нарізана;
  • 10 г свіжого імбиру, дрібно нарізаного;
  • 1 невеликий гострий перець, очищений від насіння та тонко нарізаний;
  • 1 1/2 чайної ложки меленої куркуми;
  • 1/2 чайної ложки дрібної солі;
  • 100 г тофу (за бажанням);
  • 1/4 чайної ложки меленого чорного перцю;
  • 400 г відвареного рису басматі;
  • 250 г маленьких помідорів, таких як чері;
  • 2 зубчики часнику, подрібнених або дрібно натертих;
  • свіже листя кінзи для подачі.
 

Крок 1

Нагрійте добре велику сковороду із антипригарним покриттям до гарячого стану. Додайте 1 столову ложку олії, потім цибулю і готуйте, помішуючи або перевертаючи, поки вона не стане м'якою, близько 2 хвилин. Додайте імбир і перець і готуйте, помішуючи, до появи аромату, близько 30 секунд. Додайте куркуму, сіль і готуйте, постійно помішуючи.

Крок 2

Додайте рис, 1 столову ложку олії і готуйте, помішуючи, поки рис не буде добре покритий куркумою і не набуде золотистого кольору, від 2 до 3 хвилин.

Крок 3

Додайте помідори, тофу(якщо використовуєте), часник і готуйте, помішуючи кожні 30 секунд, дозволяючи помідорам розм'якнути лише зовні. Спробуйте і приправте сіллю та перцем, якщо необхідно.

Крок 4

Вимкніть вогонь, розкладіть рис по тарілках, прикрасьте кінзою та смакуйте. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати молочний коктейль з кавуном, медом та корицею.
 
Тэги:  кулінарія, рецепт
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