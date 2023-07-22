22.07.2023 21:20 Віталій Хінєвіч
Рецепт смаженого рису з куркумою і помідорами
Цей рис чудово смакує з великою кількістю кінзи, тому посипте її зверху та подавайте до столу, передає РЕДПОСТ .
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
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2 столові ложки соняшникової олії;
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1 середня цибулина, розрізана навпіл і тонко нарізана;
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10 г свіжого імбиру, дрібно нарізаного;
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1 невеликий гострий перець, очищений від насіння та тонко нарізаний;
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1 1/2 чайної ложки меленої куркуми;
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1/2 чайної ложки дрібної солі;
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100 г тофу (за бажанням);
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1/4 чайної ложки меленого чорного перцю;
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400 г відвареного рису басматі;
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250 г маленьких помідорів, таких як чері;
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2 зубчики часнику, подрібнених або дрібно натертих;
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свіже листя кінзи для подачі.
Крок 1
Нагрійте добре велику сковороду із антипригарним покриттям до гарячого стану. Додайте 1 столову ложку олії, потім цибулю і готуйте, помішуючи або перевертаючи, поки вона не стане м'якою, близько 2 хвилин. Додайте імбир і перець і готуйте, помішуючи, до появи аромату, близько 30 секунд. Додайте куркуму, сіль і готуйте, постійно помішуючи.
Крок 2
Додайте рис, 1 столову ложку олії і готуйте, помішуючи, поки рис не буде добре покритий куркумою і не набуде золотистого кольору, від 2 до 3 хвилин.
Крок 3
Додайте помідори, тофу(якщо використовуєте), часник і готуйте, помішуючи кожні 30 секунд, дозволяючи помідорам розм'якнути лише зовні. Спробуйте і приправте сіллю та перцем, якщо необхідно.
Крок 4
Вимкніть вогонь, розкладіть рис по тарілках, прикрасьте кінзою та смакуйте.
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