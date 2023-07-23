23.07.2023 06:00

Прогноз погоди в Харкові на 23 липня

У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 12 %. Температура повітря +17°...+20°C (відчувається як +20°C). Вітер західний, 3.0 м/с. Вологість повітря 74 %. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарність з проясненнями, невеликий дощ, ймовірність опадів 45 %. Температура повітря +22°...+25°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-західний, 5.9 м/с. Вологість повітря 62 %. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 19 %. Температура повітря +25°…+22° (відчувається як +22°C). Вітер північно-західний, 5.8 м/с. Вологість повітря 56 %. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Народні прикмети

23 липня відзначається день преподобного Антонія Печерського. У минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім – до тихого дощу, а якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок: якщо грім у пісний день (середа і п'ятниця) – у рибалок буде хороший улов риби.