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19.07.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо молочний коктейль з кавуном, медом та корицею

Смачний освіжаючий прохолодний напій, який може вгамувати спрагу в спекотний літній день.

 
Як пише РЕДПОСТ, цей смачний і дуже простий у приготуванні коктейль готується з м'якоті кавуна та молока.
 

Що варто врахувати

  • Якщо солодощі кавуна недостатньо, використовуємо мед.

Молочний коктейль з кавуном, медом та корицею

Продукти (на 3 порції):

 

  • Кавун - 400 г
  • Молоко – 200 мл
  • Мед (за бажанням) – 1 ч. ложка
  • Кориця мелена - 1/3 ч. ложки
  • Лід (для подачі) - за бажанням

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Кавун звільнити від кісточок і помістити у чашу блендера.
  2. Подрібнити кавунову м'якоть (400 мл подрібненої м'якоті).
  3. Спробувати смузі та за необхідності додати мед.
  4. Всипати половину вказаної кількості меленої кориці.
  5. Влити 200 мл холодного молока
  6. Знову подрібнити вміст чаші блендером.  Вийшло 600 мл коктейлю, вистачить на три порції.
  7. Розлити напій по склянках або келихах,
  8. За бажання додайте лід.
  9. Поверхню напію присипати меленою корицею, що залишилася.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати  салат із смаженими огірками.

 
Тэги:  рецепт, коктейль, кавун, мед, молоко, кориця
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