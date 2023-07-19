19.07.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо молочний коктейль з кавуном, медом та корицею
Смачний освіжаючий прохолодний напій, який може вгамувати спрагу в спекотний літній день.
Як пише РЕДПОСТ
, цей смачний і дуже простий у приготуванні коктейль готується з м'якоті кавуна та молока.
Що варто врахувати
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Якщо солодощі кавуна недостатньо, використовуємо мед.
Молочний коктейль з кавуном, медом та корицею
Продукти (на 3 порції):
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Кавун - 400 г
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Молоко – 200 мл
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Мед (за бажанням) – 1 ч. ложка
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Кориця мелена - 1/3 ч. ложки
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Лід (для подачі) - за бажанням
Покроковий рецепт приготування
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Кавун звільнити від кісточок і помістити у чашу блендера.
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Подрібнити кавунову м'якоть (400 мл подрібненої м'якоті).
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Спробувати смузі та за необхідності додати мед.
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Всипати половину вказаної кількості меленої кориці.
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Влити 200 мл холодного молока
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Знову подрібнити вміст чаші блендером. Вийшло 600 мл коктейлю, вистачить на три порції.
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Розлити напій по склянках або келихах,
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За бажання додайте лід.
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Поверхню напію присипати меленою корицею, що залишилася.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат із смаженими огірками.
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