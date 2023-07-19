Російські солдати шкодують, що заколот Пригожина провалився (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що вагнерівців активно знищують ЗСУ, а мобілізовані переховуються від війни - перехоплення ГУР
Комментариев: 0
Сьогодні можна очікувати будь-яких несподіванок у вчинках та почуттях. День ідеальний, щоб знайомитися, експериментувати, дивувати оточуючих і чекати сюрпризів у відповідь.
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
19 липня в Україні відзначають День тренера.
влажность:
давление:
ветер: