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19.07.2023  21:23   Дмитро Колонєй

Російські солдати шкодують, що заколот Пригожина провалився (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України,у перехопленні воєнної розвідки солдат окупаційної армії   розповідає другу про обстановку на фронті та долю Пригожина після невдалого  заколоту і походу ПВК «Вагнер» на Москву :
 
  • «мы ж не воюем, мы просто выживаем»;
  • окупант розповідає, що у відпустки ходили лише військові з пвк через півроку на фронті;
  • «у нас контракт на полгода, к обязательствам контракт ещё на год»;
  • «он [Приґожин] пропал, нах*й, с радаров вообще».
 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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