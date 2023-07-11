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11.07.2023  17:55   Дмитро Колонєй

Вагнерівці намагалися захопити ядерну зброю - Кирило Буданов

Очільник воєнної розвідки України розповів про плани ЧВК "Вагнер" під час заколоту.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, очільник воєнної розвідки України Кирило Буданов розповів, що під час заколоту Пригожина «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронеж-45».
 
 
  • «вагнерівці» просунулися набагато далі вглиб РФ, ніж вважалося спочатку;
  • слід однієї з груп «вагнерівців» «обривався» приблизно за 100 км від ядерної бази «Воронеж-45»;
  • бойовики «вагнера» дійшли набагато далі, до самої бази, маючи намір заволодіти невеликими ядерними пристроями радянських часів, щоб «підняти ставки» свого заколоту;
  • єдиним бар'єром між «вагнерівцями» і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища;
  • двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не потрапили.
 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  буданов, вагнер, агрессия россии
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