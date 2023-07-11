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11.07.2023  17:27   Дмитро Колонєй

У Харкові через ремонт змінить маршрут трамвай

Про це поінформували у Департаменті інфраструктури Харкова.


У Харкові через ремонт змінить маршрут трамвай
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури Харкова, через ремонт трамвайної колії буде припинений рух трамваїв на вул. Клочківській, у проїзді Рогатинському, пров. Пискунівському, пров. Лосівському, на вул. Великій Панасівській, на ділянці від вул. Новгородської до вул. Євгена Котляра, з 10:00 до 15:00 12 липня 2023 року.
 
трамвай №20 курсуватиме так: 
 
  • №20 (частина 1): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Новгородська»;
  • №20 (частина 2): розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – розворотне коло «Іванівка».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на Салтівці вранці не ходитимуть трамваї.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  трамвай, маршрут, харків, рух, заборона, ремонт
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