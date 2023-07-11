11.07.2023 16:33 Дмитро Колонєй

У Харкові на Салтівці вранці не ходитимуть трамваї

У які дні, та на якій ділянці не курсуватиуть трамваї поінформували в Департаменті інфраструктури Харкова.



У Харкові на Салтівці вранці не ходитимуть трамваї



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури Харкова у зв’язку з аварійним ремонтом контактної мережі на вул. Академіка Павлова, від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, буде припинений рух трамваїв з 10:00 до 15:00 12 та 14 липня 2023 року.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».