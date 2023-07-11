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11.07.2023  17:01   Дмитро Колонєй

Афера “дзвінок із банку”: правоохоронці попереджають мешканців Харкова

У Харкові діє шахрайська схема.

Попереджють про аферу “дзвінок із банку” правоохороці Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці звертають увагу містян на діячу аферу “дзвінок із банку”, та, аби ніхто з городян не потрапив на гачок шахраїв, інформують: 
  1. Банки відмовилися від використання будь-яких персональних даних під час телефонних розмов з клієнтами.
  2. Банк ніколи не запитує номер банківської картки, термін її дії, пін-код або CVV-код, паролі, у тому числі, що надходять в SMS.
 
Тому, якщо дзвонить невідомий та намагається з'ясувати ці дані - це спроба шахрайства. 
 
Попереджють про аферу “дзвінок із банку” правоохороці Новини Харкова

Як запобігти афері

 
  1. Пам’ятайте, що конфіденційні дані щодо ваших банківських рахунків не можна повідомляти нікому, навіть банківським працівникам. 
  2. Надійно зберігайте та не розголошуйте свій пін-код. 
  3. Якщо у вас виникли сумніви стосовно того, що вам телефонує співробітник банку, покладіть слухавку та самостійно зателефонуйте до установи за номером, що зазначений на звороті вашої платіжної картки.
  4. Ніколи не встановлюйте жодних програм чи додатків з функціоналом віддаленого доступу на прохання осіб, що телефонують та представляються банківськими співробітниками. 
  5. Не виконуйте USSD-команди на прохання осіб, що телефонують та представляються банківськими співробітниками. 
  6. Не переказуйте ваші кошти на будь-які інші рахунки та рахунки третіх осіб на прохання людей, що телефонують та представляються банківськими співробітниками. 
  7. Підключіть смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою.
  8. Встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою. 
  9. Якщо ви зрозуміли, що випадково розкрили персональні дані вашої картки шахраям або по вашому рахунку проходять підозрілі операції – негайно заблокуйте картку та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку.
  10. Повідомляйте про злочини до поліції за номером 102.
 
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Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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