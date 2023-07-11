11.07.2023 17:01 Дмитро Колонєй
Афера “дзвінок із банку”: правоохоронці попереджають мешканців Харкова
У Харкові діє шахрайська схема.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці звертають увагу містян на діячу аферу “дзвінок із банку”, та, аби ніхто з городян не потрапив на гачок шахраїв, інформують:
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Банки відмовилися від використання будь-яких персональних даних під час телефонних розмов з клієнтами.
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Банк ніколи не запитує номер банківської картки, термін її дії, пін-код або CVV-код, паролі, у тому числі, що надходять в SMS.
Тому, якщо дзвонить невідомий та намагається з'ясувати ці дані - це спроба шахрайства.
Як запобігти афері
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Пам’ятайте, що конфіденційні дані щодо ваших банківських рахунків не можна повідомляти нікому, навіть банківським працівникам.
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Надійно зберігайте та не розголошуйте свій пін-код.
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Якщо у вас виникли сумніви стосовно того, що вам телефонує співробітник банку, покладіть слухавку та самостійно зателефонуйте до установи за номером, що зазначений на звороті вашої платіжної картки.
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Ніколи не встановлюйте жодних програм чи додатків з функціоналом віддаленого доступу на прохання осіб, що телефонують та представляються банківськими співробітниками.
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Не виконуйте USSD-команди на прохання осіб, що телефонують та представляються банківськими співробітниками.
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Не переказуйте ваші кошти на будь-які інші рахунки та рахунки третіх осіб на прохання людей, що телефонують та представляються банківськими співробітниками.
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Підключіть смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою.
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Встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.
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Якщо ви зрозуміли, що випадково розкрили персональні дані вашої картки шахраям або по вашому рахунку проходять підозрілі операції – негайно заблокуйте картку та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку.
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Повідомляйте про злочини до поліції за номером 102.
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