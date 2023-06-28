28.06.2023 17:36 Дмитро Колонєй

Мешканців Харківщини ошукав на десятки тисяч псевдо-перевізник

Шахрайську схему на перевезенні речей викрили поліцейські Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 34-річний безробітний харків’янин розміщував в різних групах месенджера Telegram та соцмережах оголошення про надання послуг з перевезення речей та меблів із зони бойових дій за умови передплати на банківську картку.

Він надавав потерпілим номер банківської картки та попереджав, що без передплати не зможе надати послугу. У деяких випадках після отримання першого платежу вимагав другий платіж за пальне. Після надходження коштів блокував потерпілих. Таким чином він ошукав понад 15 потерпілих, від яких отримував гроші у розмірі від 3 до 10 тисяч гривень.

Відкрито кримінальну справу про шахрайство Кримінального кодексу України.

Шахрайську схему викрили харківські кіберполіцейські спільно зі слідчими Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.