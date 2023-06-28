28.06.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

У Люботині неповнолітній продали стіки до електронних цигарок

Продавчиня не запитала вік та документи у дівчини. Щодо реалізатора складений протокол про адміністративне правопорушення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Працівники ювенальної превенції ХРУП № 1 під час профілактичного рейду у місті Люботин зафіксували факт продажу 16-річній дівчині тютюнових виробів. Продавчиня не запитала вік та документи у дівчини та продала їй стіки для електронних цигарок.

Щодо реалізатора закладу торгівлі складений протокол за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські звертають увагу власників та працівників торговельних закладів на необхідність обов’язково дотримуватися норм чинного законодавства під час реалізації алкогольних та тютюнових виробів.