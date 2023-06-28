28.06.2023 16:35 Дмитро Колонєй
На Харківщині судитимуть чоловіка, який прославляв окупантів
Мешканець Харківщині поширював роспропаганду в соцмережі.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 37-річний мешканець Безлюдівки поширював матеріали, підтримуючи ворога:
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вів сторінку у соціальній мережі, крім репостів музичних кліпів російською мовою, постів про риболовлю і філософських цитат;
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з березня 2022 року також публікував на ній антиукраїнський контент;
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поширював дописи, спрямовані на формування у авдиторії негативного ставлення до підрозділів української армії, яких автори публікації звинувачують у жорстокості стосовно мирних мешканців;
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представники країни-агресоркм булипрезентувалися як «визволителі», що «рятували населення»;
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у публікаціях, розміщених на сторінці в соціальній мережі обвинуваченим, міститься інформація щодо виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікація її учасників. Це
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За клопотанням прокурорів чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо цього шанувальника "руського миру".
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