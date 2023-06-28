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28.06.2023  16:35   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть чоловіка, який прославляв окупантів

Мешканець Харківщині поширював роспропаганду в соцмережі.

Судитимуть чоловіка, який прославляв окупантів та намагався очорнити дії ЗСУ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 37-річний мешканець Безлюдівки поширював матеріали, підтримуючи ворога:
 
  • вів сторінку у соціальній мережі, крім репостів музичних кліпів російською мовою, постів про риболовлю і філософських цитат;
  • з березня 2022 року також публікував на ній антиукраїнський контент;
  • поширював дописи, спрямовані на формування у авдиторії негативного ставлення до підрозділів української армії, яких автори публікації звинувачують у жорстокості стосовно мирних мешканців;
  • представники країни-агресоркм булипрезентувалися як «визволителі», що «рятували населення»;
  • у публікаціях, розміщених на сторінці в соціальній мережі обвинуваченим, міститься інформація щодо виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікація її учасників. Це 
  • виявила комплексна судової психолого-лінгвістична експертиза мовлення
За клопотанням прокурорів чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області. 
 
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо цього шанувальника "руського миру".
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав про суд у Харкові над чоловіком, який активно допомагав окупантам контролювати захоплені території.

 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, пропаганда, харків
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