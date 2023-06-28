28.06.2023 16:35 Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть чоловіка, який прославляв окупантів

Мешканець Харківщині поширював роспропаганду в соцмережі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 37-річний мешканець Безлюдівки поширював матеріали, підтримуючи ворога:

вів сторінку у соціальній мережі, крім репостів музичних кліпів російською мовою, постів про риболовлю і філософських цитат;

з березня 2022 року також публікував на ній антиукраїнський контент;

поширював дописи, спрямовані на формування у авдиторії негативного ставлення до підрозділів української армії, яких автори публікації звинувачують у жорстокості стосовно мирних мешканців;

представники країни-агресоркм булипрезентувалися як «визволителі», що «рятували населення»;

у публікаціях, розміщених на сторінці в соціальній мережі обвинуваченим, міститься інформація щодо виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікація її учасників. Це

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За клопотанням прокурорів чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо цього шанувальника "руського миру".