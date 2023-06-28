28.06.2023 15:59 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть чоловіка, який активно допомагав окупантам контролювати захоплені території

У Харкові чекає на суд прибічник "руського миру".

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 45-річний житель с. Щасливе Ізюмського району під час окупації селища перейшов на бік загарбників.

допомагав окупантам;

надавав російським військовим старі шини, бетонні стовпи та деревину для будування блокпостів;

сам ці матеріали возив окупантам на власному тракторі

У лютому 2023 року правоохоронці затримали колаборанта. Нині він перебуває під вартою.

Посіпаці ворога хагрожує покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.