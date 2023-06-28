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28.06.2023  15:59   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть чоловіка, який активно допомагав окупантам контролювати захоплені території

У Харкові чекає на суд прибічник "руського миру".

Судитимуть чоловіка, який активно допомагав окупантам контролювати захоплені території. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 45-річний житель с. Щасливе Ізюмського району під час окупації селища перейшов на бік загарбників. 
 
  • допомагав окупантам;
  • надавав російським військовим старі шини, бетонні стовпи та деревину для будування блокпостів;
  • сам ці матеріали возив окупантам на власному тракторі 
 
У лютому 2023 року правоохоронці затримали колаборанта. Нині він перебуває під вартою. 
 
Посіпаці ворога хагрожує покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
 
Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, блокпости, харків
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