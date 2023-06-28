28.06.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові вкрав паливну смарт-картку та заправляв особистий автомобіль

З автівки зловмисник викрав картку, на якій було більш ніж 271 тисяча гривень. Тривалий час користувався нею для власних потреб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В березні 2023 року до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про те, що невідомий викрав паливну смарт-карти.

В ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 53-річний чоловік. Він виконував ремонтні роботи по транспортному засобу за дорученням потерпілого. З кабіни автівки зловмисник викрав паливну смарт-картку, на якій було більш ніж 271 000 гривень.

Потім заправляв особисте авто, користуючись грошима на паливній смарт-карті. Чоловік встиг витратити понад 13 тисяч гривень.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.