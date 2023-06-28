28.06.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові відбудеться майстер-клас із вуличних культур

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради проводить у місті серію майстер-класів із різних видів спорту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

«Запрошуємо всіх бажаючих харківʼян познайомитися поближче з вуличними культурами і взяти участь у майстер-класі з брейкінгу, діджеїнгу та каліграфії. Також на учасників чекає опанування навичок тимбілдингу. Ви знайдете нових друзів і відчуєте себе частиною крутої команди. Буде весело і цікаво»,- йдеться у повідомленні.

Захід відбудеться 30 червня у ТРЦ "Нікольський" (1-й поверх, майданчик біля екрану). Старт заходу о 16:00.