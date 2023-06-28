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28.06.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

Окупанти вбили людей у Чугуївському районі

Інформація про обстріл села Вовчанські Хутори надійшла до поліції 28 червня близько 12:30.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що населений пункт обстріляли з боку росії з мінометів. За попередніми даними, загинули три чоловіки. 
 
За адресою виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Чугуївського районного відділу поліції, експерти та фахівці вибухотехнічного управління. 
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік допомагав окупантам підключатися до електричних мереж.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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