    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Вбивство на Харківщині: зарізав знайомого та пішов спати
28.06.2023  17:00   Дмитро Колонєй

Вбивство на Харківщині: зарізав знайомого та пішов спати

У кривавому злочині викрито мешканця Харківщині.

Вбив знайомого та пішов спати чоловік на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у Сахновщині 26 червня 2023 року двоє чоловіків спільно вживали спиртні напої в одній з квартир, коли між чоловіками виник конфлікт. Під час нього господар квартири схопив з кухні ніж, повернувся до кімнати, та вдарив опонента ножем у голову.
 
Після того, як 35-річний гість помер на місці, зловмисник відніс ніж назад у кухню і ліг відпочивати. Встановлено, що проблеми із законом підозрюваний має не вперше — стосовно нього до суду вже направлено обвинувальні акти за фактами крадіжок та незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.
 
Злодюгу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Чоловіка повідомили про підозру у навмисному вбивстві.  Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. 
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  смерть, вбивство, харків, сахновщина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.06 Надзвичайні події Новонарождена дівчинка померла у Харкові через невчасне діагностування захворювання 07.06 Надзвичайні події На Харківщині помер хлопчик, який підірвався в автомобілі на міні 06.06 Надзвичайні події У Харкові чоловік помер, коли переходив вулицю
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 