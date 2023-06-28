28.06.2023 17:00 Дмитро Колонєй

Вбивство на Харківщині: зарізав знайомого та пішов спати

У кривавому злочині викрито мешканця Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у Сахновщині 26 червня 2023 року двоє чоловіків спільно вживали спиртні напої в одній з квартир, коли між чоловіками виник конфлікт. Під час нього господар квартири схопив з кухні ніж, повернувся до кімнати, та вдарив опонента ножем у голову.

Після того, як 35-річний гість помер на місці, зловмисник відніс ніж назад у кухню і ліг відпочивати. Встановлено, що проблеми із законом підозрюваний має не вперше — стосовно нього до суду вже направлено обвинувальні акти за фактами крадіжок та незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

Злодюгу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Чоловіка повідомили про підозру у навмисному вбивстві. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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