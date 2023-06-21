21.06.2023 17:10 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі з'ясування стосунків закінчилося трагедією

Під час зустрічі знайомих виник конфлікт, що спричинив трагічні наслідки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори у суді довели, що торік наприкінці липня у м. Ізюм зустрілась компанія з п’ятьох місцевих мешканців. Проте мирно посидіти у них не вийшло. До жінки почав словесно залицятись один з чоловіків. Їй це не сподобалось, тому вона попросила 39-річного обвинуваченого, якому вона давно подобалась, поговорити із наполегливим залицяльником, щоб надалі такого не було.

Але одними словами не обійшлось. «Захисник» одразу почав поводити себе агресивно, схопив кухонний ніж та наніс гостю-залицяльнику три удари в область живота і грудної клітини.

Розуміючи, що чоловік вже мертвий, вбивця з місця злочину втік.

Незважаючи на те, що місто Ізюм тривалий час перебувало під контролем російських військових, після деокупації населеного пункту прокурорам та слідчим поліції вдалось розкрити цей злочин. За послідовної позиції правоохоронців було зібрано достатню доказову базу для доведення вини вбивці.

У судовому засідання чоловік свою вину визнав та щиро розкаявся. 21 червня 2023 року суддя Дзержинського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок стосовно чоловіка.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження. Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ псиав, що мешканка Харківської області агітувала за окупантів.