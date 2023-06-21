21.06.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

За добу на Харківщині знешкодили 114 одиниць ворожих мін

За минулу добу 20 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 9,2 га території, з них 3080 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 11,6 км ліній електропередач.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Роботи проводились у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Саперами виявлено та знешкоджено 114 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 163 саперів та 64 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки ДСНС обстежили близько 2798 га території, 277 км автомобільних доріг, 1970 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 64 тис. 317 ВНП.