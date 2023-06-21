21.06.2023 13:49 Рита Парфенова

13 тисяч споживачів Харкова залишилися без газу через пожежу

Фахівці газової служби проводять ремонтні роботи на пошкодженому підземному газопроводу середнього тиску діаметром 700 мм в Основ’янському районі.



Фото з відкритих джерел

Як повідомили РЕДПОСТ в АТ «Харківміськгаз», через пожежу на газогоні тимчасово без газопостачання залишаються близько 13 тисяч споживачів.



«Однак зусиллями фахівців АТ «Харківміськгаз» вдалося зберегти стабільний газорозподіл до теплопостачальних підприємств та прилеглих котелень», – зазначили на підприємстві.



Наразі фахівці АТ «Харківміськгаз» проводять ремонтно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше усунути пошкодження на даній ділянці газопроводу та відновити газопостачання мешканцям району.



Споживачів природного газу просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Після закінчення ремонтних робіт на даній ділянці газопроводу буде відновлено газопостачання згідно з вимогами Правил безпеки системи газопостачання.

Раніше РЕДПОСТ писав, як гасили пожежу на газогоні у Харкові, розповіли в ДСНС (відео, фото)