21.06.2023 13:16 Рита Парфенова

Комунальне підприємство Харкова шукає співробітників

Комунальному підприємству «Харківводоканал» на постійну роботу потрібні співробітники.

Як повідомляє РЕДПОСТ, КП «Харківводоканал» має потребу, як у робочих кадрах, так і в інженерно-технічних співробітниках.

Про це розповіла начальник відділу управління персоналом Олена Прусакова, зауваживши, що через безперервну ворожу агресію суттєво зросло виробниче навантаження на працівників підприємства.

За її словами: насамперед бракує фахівців наступніх спеціальностей:

слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,

слюсарів-сантехніків,

електрогазозварників,

монтажників зовнішніх трубопроводів,

представників будівельних професій.

«Прекрасно розуміючи ситуацію, ми готові розглянути і прийняти на роботу співробітників різних вікових категорій», - підкреслила Олена Прусакова.

Начальник відділу кадрів також зазначила, що співробітникам гарантовано своєчасну виплату гідної заробітної плати та забезпечення повним соціальним пакетом. У разі ж потреби підприємство надасть можливість якісно навчити необхідній професії.

Повний список вакансій

Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку поточного року ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал», під час виконання планової заміни технічно зношених ділянок трубопроводів, загалом уже переклали 5,3 км водоводів.