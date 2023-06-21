    
Главная Новини Харкова Суспільство Комунальне підприємство Харкова шукає співробітників
21.06.2023  13:16   Рита Парфенова

Комунальне підприємство Харкова шукає співробітників

Комунальному підприємству «Харківводоканал» на постійну роботу потрібні співробітники.

Харківводоканалу потрібні співробітники

Як повідомляє РЕДПОСТ, КП «Харківводоканал» має потребу, як у робочих кадрах, так і в інженерно-технічних співробітниках.

Про це розповіла начальник відділу управління персоналом Олена Прусакова, зауваживши, що через безперервну ворожу агресію суттєво зросло виробниче навантаження на працівників підприємства.

За її словами: насамперед бракує фахівців наступніх спеціальностей:

  • слюсарів аварійно-відновлювальних робіт,
  • слюсарів-сантехніків,
  • електрогазозварників,
  • монтажників зовнішніх трубопроводів,
  • представників будівельних професій.

«Прекрасно розуміючи ситуацію, ми готові розглянути і прийняти на роботу співробітників різних вікових категорій», - підкреслила Олена Прусакова.

Начальник відділу кадрів також зазначила, що співробітникам гарантовано своєчасну виплату гідної заробітної плати та забезпечення повним соціальним пакетом. У разі ж потреби підприємство надасть можливість якісно навчити необхідній професії.

Повний список вакансій

Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку поточного року ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал», під час виконання планової заміни технічно зношених ділянок трубопроводів, загалом уже переклали 5,3 км водоводів.

 

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  робота, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 Суспільство Вакансії у Харківській області: що пропонують роботодавці 18.05 Суспільство Вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці 11.05 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 