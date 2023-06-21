Комунальне підприємство Харкова шукає співробітників

Комунальному підприємству «Харківводоканал» на постійну роботу потрібні співробітники.
Як повідомляє РЕДПОСТ, КП «Харківводоканал» має потребу, як у робочих кадрах, так і в інженерно-технічних співробітниках.
Про це розповіла начальник відділу управління персоналом Олена Прусакова, зауваживши, що через безперервну ворожу агресію суттєво зросло виробниче навантаження на працівників підприємства.
За її словами: насамперед бракує фахівців наступніх спеціальностей:
«Прекрасно розуміючи ситуацію, ми готові розглянути і прийняти на роботу співробітників різних вікових категорій», - підкреслила Олена Прусакова.
Начальник відділу кадрів також зазначила, що співробітникам гарантовано своєчасну виплату гідної заробітної плати та забезпечення повним соціальним пакетом. У разі ж потреби підприємство надасть можливість якісно навчити необхідній професії.
Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку поточного року ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал», під час виконання планової заміни технічно зношених ділянок трубопроводів, загалом уже переклали 5,3 км водоводів.
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