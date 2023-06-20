20.06.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники переклали понад 5 кілометрів водоводів

З початку поточного року ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал», під час виконання планової заміни технічно зношених ділянок трубопроводів, загалом уже переклали 5,3 км водоводів.

Про це повідомив сьогодні, 20 червня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, передає РЕДПОСТ

«Роботи в цьому важливому напрямку намагаємось проводити системно, незважаючи на нинішній складний воєнний час. Зокрема, днями завершена перекладка ділянки важливої водопровідної магістралі завдовжки близько 300 метрів на вулиці Сумській. Значущим чинником успішної роботи є застосування передових технологій, що дозволяють якісніше проводити відновлювальні роботи», - наголосив Микола Завада.

Заступник директора комплексу також поінформував про те, що на даний момент повним ходом продовжуються роботи із заміни ділянки магістралі діаметром 300 мм на проспекті Гагаріна. Тут планується перекласти 400 метрів трубопроводу і теж використовується метод горизонтально-спрямованого буріння, який незамінний при ремонті комунікацій у міських умовах і не руйнує дорожнє покриття.