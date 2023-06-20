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20.06.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

СБУ виявила у Харкові інтернет-агітаторів, які підтримували збройну агресію рф

Кіберфахівці СБУ встановили двох мешканців Харківщини, які розповсюджували у мережі Інтернет матеріали, де виправдовували збройну агресію росії проти України та визнавали її правомірною.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатори використовували сторінки у забороненій в Україні російській мережі "Однокласники". Щоб приховати свої дані, вони використовували додаток, який надає можливість змінювати місцезнаходження користувача.
 
В опублікованих матеріалах зловмисники виправдовували збройну агресію рф проти України, визнавали її правомірною, а також підтримували загарбницькі дії вищого керівництва рф. На своїх сторінках вони публічно закликали до підтримки збройних формувань, окупаційної адміністрації держави-агресора та до співпраці з ними.
 
Наразі зловмисникам повідомлено  про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
 
Викриття і документування протиправної діяльності відбувалося за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківської області.
 
Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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