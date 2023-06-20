20.06.2023 12:30 Віталій Хінєвіч
СБУ виявила у Харкові інтернет-агітаторів, які підтримували збройну агресію рф
Кіберфахівці СБУ встановили двох мешканців Харківщини, які розповсюджували у мережі Інтернет матеріали, де виправдовували збройну агресію росії проти України та визнавали її правомірною.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатори використовували сторінки у забороненій в Україні російській мережі "Однокласники". Щоб приховати свої дані, вони використовували додаток, який надає можливість змінювати місцезнаходження користувача.
В опублікованих матеріалах зловмисники виправдовували збройну агресію рф проти України, визнавали її правомірною, а також підтримували загарбницькі дії вищого керівництва рф. На своїх сторінках вони публічно закликали до підтримки збройних формувань, окупаційної адміністрації держави-агресора та до співпраці з ними.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Викриття і документування протиправної діяльності відбувалося за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що правоохоронці показали наслідки обстрілів
Харківської області.
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