20.06.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

У школах Харкова готують укриття, щоб розпочати навчальний рік у комбінованому режимі

Зокрема, роботи продовжуються в одній зі шкіл Новобаварського району, яка торік зазнала обстрілів.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіла директор школи Ірина Лапко, у закладі повністю замінили пошкоджені вікна, двері, системи опалення, освітлення та водовідведення, а також відремонтували коридори, стіни та стелі в кабінетах.

Зараз робітники проводять капітальний ремонт підвального приміщення, зокрема, відновлюють освітлення, демонтують перегородки для розширення кімнат.

За словами Ірини Лапко, там будуть облаштовані мінікабінети, щоб після початку повітряної тривоги школярі могли спуститися до підвалу та продовжити навчання. Крім того, укриття обладнають душовою кабіною, санвузлами та сучасною системою вентиляції, а також підключать інтернет. Водночас в укритті зможуть перебувати 700 осіб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов регіональний форум «Oсвіта. Наука. Бізнес».