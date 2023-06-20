Який радіаційний фон в Харкові та області на 20 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 20 червня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по Харкову:
по Харківській області:
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 19 червня.
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Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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