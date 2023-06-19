Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 19 червня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,10-0,14 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 18 червня.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки обіцяють успіх у самостійній діяльності, а також у тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
День фермера – свято, яке відзначають в Україні 19 червня.
влажность:
давление:
ветер: