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19.06.2023  10:40   Віталій Хінєвіч

У Куп'янському районі викрито жінку, яка співпрацювала з окупантами

Дізнанням встановлено, що під час окупації Куп’янська місцева мешканка пішла на співпрацю з ворогом та обійняла посаду «и. о. специалиста лицензионно-разрешительного отдела ВГА Купянского района».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Колаборантка здійснювала прийом громадян, які звертались до окупаційної адміністрації, приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення ними документів у відповідності до російського законодавства. 
 
Наразі підозрювана переховується від слідства — вирішується питання щодо оголошення її у розшук. 
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 34-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
 
Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські в Харківській області виявили правопорушників.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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