19.06.2023 10:40 Віталій Хінєвіч

У Куп'янському районі викрито жінку, яка співпрацювала з окупантами

Дізнанням встановлено, що під час окупації Куп’янська місцева мешканка пішла на співпрацю з ворогом та обійняла посаду «и. о. специалиста лицензионно-разрешительного отдела ВГА Купянского района».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Колаборантка здійснювала прийом громадян, які звертались до окупаційної адміністрації, приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення ними документів у відповідності до російського законодавства.

Наразі підозрювана переховується від слідства — вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 34-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.