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19.06.2023  10:05   Віталій Хінєвіч

Слідчі задокументували наслідки ворожого обстрілу Харківщини

Окупанти продовжують обстріли населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У селі Липці Харківського району зруйновані приватні будинки, пошкоджено автомобіль. Поранення отримав 35-річний чоловік.
 
В результаті артобстрілу села Першотравневе Ізюмського району травми отримав 65-річний чоловік. Снаряд влучив в город приватного домоволодіння.
 
У місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджена лінія електропередач, будинки та господарчі споруди. Також у селі Морозова Долина Богодухівського району сталася пожежа у лісосмузі.
 
За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
 
Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські в Харківській області виявили правопорушників.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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