19.06.2023 10:05 Віталій Хінєвіч
Слідчі задокументували наслідки ворожого обстрілу Харківщини
Окупанти продовжують обстріли населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
У селі Липці Харківського району зруйновані приватні будинки, пошкоджено автомобіль. Поранення отримав 35-річний чоловік.
В результаті артобстрілу села Першотравневе Ізюмського району травми отримав 65-річний чоловік. Снаряд влучив в город приватного домоволодіння.
У місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджена лінія електропередач, будинки та господарчі споруди. Також у селі Морозова Долина Богодухівського району сталася пожежа у лісосмузі.
За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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