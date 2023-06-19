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19.06.2023  09:50   Віталій Хінєвіч

Харківські легкоатлети завоювали медалі

17 та 18 червня відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, на якому спортсмени Харківської області здобули 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Двічі на найвищий щабель п’єдесталу пошани підіймався Станіслав Дряпко. Він переміг у бігу на дистанціях 800 м (1:57.40) та 1500 м (4:09.69).
 
Також золоту медаль Харківщині приніс Віталій Альохін, який був першим на фініші в бігу на дистанції 3000 м з перешкодами (9:45.73).
 
Срібну медаль у бігу на 5000 м здобув харків’янин Роман Бондарчук (16:43.17), а бронзову на цій же дистанції здобув наш земляк Назар Скляр (17:29.14).
 
Ще одну бронзову медаль Харківській області принесла Єлизавета Лобатенко в бігу на 5000 м з перешкодами серед юніорок (13:56.71).
 
Наступне випробування для харківських легкоатлетів – чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 року народження та молодше, який з 23 по 25 червня відбудеться у Кропивницькому.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Національний рекорд з віджимань встановили спортсмени Харкова.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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