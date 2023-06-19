19.06.2023 09:15 Віталій Хінєвіч
Поліцейські в Харківській області виявили правопорушників
1236 мешканців Харківщини минулої доби зателефонували на спецлінію поліції «102».
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 50 осіб.
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 5400 транспортних засобів.
У ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
Правоохоронці склали 4 адміністративні протоколи щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині двоє людей отримали поранення
внаслідок ворожих обстрілів.
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