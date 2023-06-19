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19.06.2023  09:15   Віталій Хінєвіч

Поліцейські в Харківській області виявили правопорушників

1236 мешканців Харківщини минулої доби зателефонували на спецлінію поліції «102».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 50 осіб.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 5400 транспортних засобів.
 
У ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
Правоохоронці склали 4 адміністративні протоколи щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині двоє людей отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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