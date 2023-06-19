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19.06.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині двоє людей отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок мінометного обстрілу с. Липці Харківського району зруйновано 2 приватні житлові будинки, зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль.
 
У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено лінію електропередач, щонайменше 2 будинки та господарчі споруди.
 
Також у с. Першотравневе Ізюмського району через артилерійський обстріл ворога зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 65 років.
 
У с. Морозова Долина Богодухівського району через ворожий обстріл сталася пожежа у лісосмузі поза межами населеного пункту. У с. Токарівка Харківського району місцевий мешканець 52 років наступив на міну типу "Пелюстка", госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 18 червня по 19 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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