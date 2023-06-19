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19.06.2023  08:15   Віталій Хінєвіч

Через ворожі обстріли Харківщини сталася пожежа: оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 18 червня по 19 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 13:06 внаслідок обстрілу прикордонного села Морозова Долина Золочівської громади з боку окупаційних військ рф зайнялась трава у лісосмузі. До місця події прибули 2 оперативні підрозділи Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. На час їх прибуття площа пожежі складала 1,5 га. З вогнем боролись 10 рятувальників на 2-х автоцистернах. О 14:40 його було повністю приборкано.
 
Також о 08:20 рятувальники Куп’янського району виїздили на обстеження території м. Куп’янська, яке було обстріляне касетними боєприпасами. Виявлені пошкодження 7 приватних домоволодінь і 2 транспортних засобів. Жертв та постраждалих немає.
 
О 16:02 надзвичайники 33-го ДПРП проводили обстеження с. Липці Липецької громади. Його обстріляв ворог з мінометів о 14-50. Обійшлось без постраждалих.  Пошкоджень зазнали 2 приватні домоволодіння.
 
Обстрілів також зазнало і м. Вовчанськ. О 19:20 рятувальники 47-ї ДПРЧ провели обстеження і виявили пошкодження високовольтної лінії електропередач.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
18 червня 52-річний мешканець деокупованого с. Токарівка Дергачівської громади випадково наступив на ворожу протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», яка знаходилась у високій траві. Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі.
 
У м. Первомайському Лозівського району трапилась надзвичайна подія на місцевому ставку з народною назвою «Сиваш». Там під час купання на очах у свідків потонула 12-річна дівчинка. Люди намагались її врятувати. Проте на момент, коли дівчину вдалось витягти з води, вона вже не подавала ознак життя.
 
Рятувальники не залучались. Причини та обставини події наразі встановлюють співробітники поліції.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що дівчину, яка втікла від дідуся у Харкові, повернули додому.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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