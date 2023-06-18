Дівчину, яка втікла від дідуся у Харкові, повернули додому

Менше доби знадобилось працівникам поліції Харківщини, щоб встановити місцезнаходження неповнолітньої.
Про зникнення 16-річної дівчини правоохоронцям стало відомо 17 червня близько 23:00 повідомляє РЕДПОСТ.
Ддо чергової служби відділу поліції № 3 ХРУП № 1 звернувся 44-річний мешканець селища Бабаї. Чоловік розповів, що його 16-річна донька перебувала в гостях у дідуся у Харкові. Близько восьмої години вечора дідусь пішов провести онуку до електрички. Дівчина відійшла від родича та зникла. Чоловік намагався власноруч розшукати онуку, але пошуки виявилися марними.
Поліцейські одразу розпочали пошукові заходи. Наступного ранку дівчину знайшли у Харкові, де вона гуляла зі своїм знайомим, та повернули додому.
З підлітком правоохоронці провели профілактичну бесіду.
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