    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом чоловік наступив на міну та залишився без пальців на нозі
18.06.2023  16:15   Рита Парфенова

Під Харковом чоловік наступив на міну та залишився без пальців на нозі

Черговий нещасний випадок, внаслідок якого 52-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, трапився у Харківському районі.

міна пелюстка
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на срессдужбу ДСНС у Харківській області, подія сталася 18 червня у деокупованому селі Токарівка Дергачівської громади.
 
52-річний місцевий мешканець випадково наступив на ворожу протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», яка знаходилась у високій траві.
 
Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що в Ізюмському районі 55-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.06 Надзвичайні події На Харківщині чоловік підірвався на міні «Пелюстка» 11.06 Надзвичайні події На Харківщині чоловік косив траву й підірвався на міні 08.06 Надзвичайні події На Харківщині чоловік втратив частину ноги, підірвавшись на міні «Пелюстка»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 