Під Харковом чоловік наступив на міну та залишився без пальців на нозі

Черговий нещасний випадок, внаслідок якого 52-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, трапився у Харківському районі.
Раніше РЕДПОСТ. писав, що в Ізюмському районі 55-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету.
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Сьогодні зірки обіцяють успіх у самостійній діяльності, а також у тих областях, де потрібна рішучість та ентузіазм.
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