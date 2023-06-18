18.06.2023 17:19 Рита Парфенова

Ворог обстріляв село на північ від Харкова

Армія рф завдала артилерійських ударів по селу Морозова Долина.

Про це повідомив очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.



"О 12:00 артилерійський обстріл села Морозова Долина. Вісім ударів. Руйнування уточнюються. Населений пункт знеструмлено, поранених немає", — сказав він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.