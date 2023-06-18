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18.06.2023  17:19   Рита Парфенова

Ворог обстріляв село на північ від Харкова

Армія рф завдала артилерійських ударів по селу Морозова Долина.

Армія рф завдала артилерійських ударів по селу Морозова Долина

Про це повідомив очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

"О 12:00 артилерійський обстріл села Морозова Долина. Вісім ударів. Руйнування уточнюються. Населений пункт знеструмлено, поранених немає", — сказав він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.

 

Источник:   Золочівська ОТГ
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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