Ворог обстріляв село на північ від Харкова

Армія рф завдала артилерійських ударів по селу Морозова Долина.
Про це повідомив очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
"О 12:00 артилерійський обстріл села Морозова Долина. Вісім ударів. Руйнування уточнюються. Населений пункт знеструмлено, поранених немає", — сказав він.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.
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