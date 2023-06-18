18.06.2023 19:04 Рита Парфенова

Про бойову обстановку на Харківщині від Генштабу ЗСУ

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли 22 населених пункти Харківщини.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.



Протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки та Веселе Харківської області.



Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 12 населених пунктів Велика Писарівка, Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори.



На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по Кислівці на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 8 населених пунктыв: Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав.