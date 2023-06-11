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11.06.2023  21:35   Рита Парфенова

На Харківщині чоловік косив траву й підірвався на міні

55-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету

мінна небезпека

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ДСНС у Харківській області, подія сталася 11 червня у с. Нова Гусарівка Ізюмького району.

Під час скошування трави на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1968 року народження.

Внаслідок вибуху він зазнав тілесних ушкоджень. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу міста Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу 10 червня піротехнічними розрахунками ДСНС знешкоджено 74 вибухонебезпечних предмета.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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