На Харківщині чоловік косив траву й підірвався на міні

55-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ДСНС у Харківській області, подія сталася 11 червня у с. Нова Гусарівка Ізюмького району.
Під час скошування трави на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1968 року народження.
Внаслідок вибуху він зазнав тілесних ушкоджень. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу міста Харкова.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу 10 червня піротехнічними розрахунками ДСНС знешкоджено 74 вибухонебезпечних предмета.
Комментариев: 0
Якщо підете на поводу у несподіваних думок та почуттів, ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України.
влажность:
давление:
ветер: