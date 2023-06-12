Прогноз погоди у Харкові на 12 червня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
У понеділок, 12 червня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися вісім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,77. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Якщо вранці на траві немає роси, то до вечора може піти дощ.
Якщо бджоли в’ялі в цей день, то спека затримається
Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятись.
Цього дня варто придивитися до напрямку вітру. Якщо дме з півдня, то осінь буде теплою, із заходу — дощовою, з півночі — холодною та ранньою.
Якщо рясно цвіте шипшина, то зима буде суворою.
У цей час цвіте шипшина і жасмин.
Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
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