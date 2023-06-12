12.06.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 червня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 93%. Температура повітря +11°...+12°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 25%. Температура повітря +15°...+17°C (відчувається як +11°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+16°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У понеділок, 12 червня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися вісім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,77. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Народні прикмети

Якщо вранці на траві немає роси, то до вечора може піти дощ.

Якщо бджоли в’ялі в цей день, то спека затримається

Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятись.

Цього дня варто придивитися до напрямку вітру. Якщо дме з півдня, то осінь буде теплою, із заходу — дощовою, з півночі — холодною та ранньою.

Якщо рясно цвіте шипшина, то зима буде суворою.

У цей час цвіте шипшина і жасмин.