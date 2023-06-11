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11.06.2023  21:12   Василь Голосний

У Харкові випускники станцювали вальс на площі Свободи (фото)

11 червня випускники однієї з харківських шкіл станцювали вальс на площі Свободи.

Харків, вальс, випускники
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, вальс, школа, випускники
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