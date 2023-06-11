У Харкові випускники станцювали вальс на площі Свободи (фото)

11 червня випускники однієї з харківських шкіл станцювали вальс на площі Свободи.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Якщо підете на поводу у несподіваних думок та почуттів, ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України.
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