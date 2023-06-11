11.06.2023 20:47 Рита Парфенова

Під Харковом горів дачний будинок: рятувальники показали, що від нього залишилося

Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи Харківського районного управління виїхали на виклик сигналу "Тривога" на своїй території відповідальності.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області, інформація про загоряння в садовому будиночку надійшла з смт Хорошеве.

Дві пожежно-рятувальні групи з 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області виїхали для гасіння пожежі.



Завдяки швидкій реакції пожежників пожежа не змогла поширитися далі, і вона була повністю ліквідована у масштабах, на яких вона була на момент прибуття рятувальних служб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що гасили пожежу на відкритій місцевості у селі Циркуни.



