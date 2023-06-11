Під Харковом горів дачний будинок: рятувальники показали, що від нього залишилося

Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи Харківського районного управління виїхали на виклик сигналу "Тривога" на своїй території відповідальності.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області, інформація про загоряння в садовому будиночку надійшла з смт Хорошеве.
Дві пожежно-рятувальні групи з 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області виїхали для гасіння пожежі.
Завдяки швидкій реакції пожежників пожежа не змогла поширитися далі, і вона була повністю ліквідована у масштабах, на яких вона була на момент прибуття рятувальних служб.
Раніше РЕДПОСТ писав, що гасили пожежу на відкритій місцевості у селі Циркуни.
Комментариев: 0
Якщо підете на поводу у несподіваних думок та почуттів, ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України.
влажность:
давление:
ветер: