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11.06.2023  19:38   Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілу села Липці під Харковом показали у прокуратурі

Удень 11 червня військовослужбовці зс рф вдарили по передмістю Харкова.

наслідки обстрілу села Липці Харківського району
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 11 червня близько 16:15 російські військовослужбовці здійснили обстріл села Циркуни Харківського району.

За попередніми даними, ворог вів обстріл з РСЗВ «Ураган».

Ворожі снаряди влучили на території приватних домоволодінь. Є руйнування житлових будинків.

Наслідки збройної агресії рф зафіксувала слідчо-прокурорська група.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що удень 11 червня окупанти обстріляли село Циркуни Харківського району касетними боєприпасами.

 

наслідки обстрілу села Липці Харківського району

наслідки обстрілу села Липці Харківського району

наслідки обстрілу села Липці Харківського району

наслідки обстрілу села Липці Харківського району

наслідки обстрілу села Липці Харківського району

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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