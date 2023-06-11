Фото наслідків обстрілу села Липці під Харковом показали у прокуратурі

Удень 11 червня військовослужбовці зс рф вдарили по передмістю Харкова.
За даними слідства, 11 червня близько 16:15 російські військовослужбовці здійснили обстріл села Циркуни Харківського району.
За попередніми даними, ворог вів обстріл з РСЗВ «Ураган».
Ворожі снаряди влучили на території приватних домоволодінь. Є руйнування житлових будинків.
Наслідки збройної агресії рф зафіксувала слідчо-прокурорська група.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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