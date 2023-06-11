11.06.2023 19:38 Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілу села Липці під Харковом показали у прокуратурі

Удень 11 червня військовослужбовці зс рф вдарили по передмістю Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 11 червня близько 16:15 російські військовослужбовці здійснили обстріл села Циркуни Харківського району.



За попередніми даними, ворог вів обстріл з РСЗВ «Ураган».



Ворожі снаряди влучили на території приватних домоволодінь. Є руйнування житлових будинків.



Наслідки збройної агресії рф зафіксувала слідчо-прокурорська група.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що удень 11 червня окупанти обстріляли село Циркуни Харківського району касетними боєприпасами.