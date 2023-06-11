В ХОВА розповіли подробиці про вибух, який чув Харків

Яке село обстріляли військві рф удень 11 червня, розповіли в військовій обладміністрації
Очільник військової обладміністрації ззначив, що обстріл пройшов, попередньо, касетними боєприпасами.
«Профільні служби виїхали на місця влучань, інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється», – уточнив Синєгубов.
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 16.20 дня 11 червня частина Харкова почула вибух.
Комментариев: 0
Якщо підете на поводу у несподіваних думок та почуттів, ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України.
влажность:
давление:
ветер: