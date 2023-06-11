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11.06.2023  16:52   Рита Парфенова

В ХОВА розповіли подробиці про вибух, який чув Харків

Яке село обстріляли військві рф удень 11 червня, розповіли в військовій обладміністрації

касетний боєприпас
Фото ілюстративне
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова, окупанти обстріляли Циркуни Харківського району.

Очільник військової обладміністрації ззначив, що обстріл пройшов, попередньо, касетними боєприпасами.

«Профільні служби виїхали на місця влучань, інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється», – уточнив Синєгубов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 16.20 дня 11 червня частина Харкова почула вибух.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  вибух, харків, агрессия россии
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