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11.06.2023  16:23   Рита Парфенова

У Харкові було чутно вибух

Близько 16.20 дня 11 червня частина Харкова почула вибух.

вибух

Факт прильоту підтвердили у пресслужбі Поліції Харківської області.

«Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе», – йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог здійснив авіаційны, мінометні та артилерійські обстріли 13 населених пунктів Харківщини.

 

Тэги:  вибух, харків, агрессия россии
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