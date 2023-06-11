У Харкові було чутно вибух

Близько 16.20 дня 11 червня частина Харкова почула вибух.
Факт прильоту підтвердили у пресслужбі Поліції Харківської області.
«Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе», – йдеться у повідомленні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог здійснив авіаційны, мінометні та артилерійські обстріли 13 населених пунктів Харківщини.
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З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України.
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