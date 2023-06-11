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11.06.2023  08:16   Рита Парфенова

Окупанти наносять удари по цивільним територіям Харківської області

Ворог скоїв авіааційні удари, мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Харківської області.

війна в україні
 
Як повідомиляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, станом на ранок 9 червня бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 6 населених пунктів:
  • Бударки,
  • Вовчанськ,
  • Мала Вовча,
  • Нестерне,
  • Стариця,
  • Уди.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 6 населених пунктів:
  • Западне,
  • Кислівка,
  • Масютівка,
  • Новомлинськ,
  • Петро-Іванівка,
  • Табаївка.
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 червня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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