11.06.2023 08:27 Віталій Хінєвіч

У Харкові змінять маршрут руху трамваїв та тролейбусів через ремонт: де саме

Зміна маршрутів пов’язана з ремонтом тягової підстанції наземного електротранспорту.



РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, від пров. Салтівського до вул. Героїв Праці, та тролейбусів на пр. Ювілейному, від пр. Льва Ландау до розворотного кола «Ст. м. «Академіка Барабашова», буде припинений з 10:00 до 14:00 11 червня.

В цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Тролейбуси курсуватимуть так:

№24: розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№56: розворотне коло «Східна Салтівка» – вул. Валентинівська – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№267: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».