11.06.2023 08:49 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 11 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 22 рази виїзджали на гасіння пожеж, п'ять з яких були спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 11 червня.

Повідомляється, що рятувальники Харківщини гасили 5 пожеж, спричинених ударами окупаційних військ рф по цивільним об’єктам: 4 на території Богодухівського району і 1 в Чугуївському.



Загалом протягом доби з 10 червня по 11 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 40 оперативних виїздів, з яких:

22 – на ліквідацію пожеж, з них 5 трапились внаслідок атак ворога;

9 – для надання допомоги населенню;

9 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 74 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог здійснив авіаційны, мінометні та артилерійські обстріли 13 населених пунктів Харківщини.