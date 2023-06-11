11.06.2023 09:08 Рита Парфенова

Армія рф наносить удари Shahed по Харківщині: пожари й руйнації

Протягом останньої доби, ворожі сили продовжували обстрілювати населені пункти різних районів Харківської області, зокрема Богодухівського, Куп'янського, Харківського та Чугуївського.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Минулої ночі, близько 1:50, російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі. Виникла пожежа.



За добу ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп'янському районі. Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.



Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди. Без постраждалих.



У с. Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено будинок. На щастя, без поранених.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог здійснив авіаційны, мінометні та артилерійські обстріли 13 населених пунктів Харківщини.