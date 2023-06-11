    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Армія рф наносить удари Shahed по Харківщині: пожари й руйнації
11.06.2023  09:08   Рита Парфенова

Армія рф наносить удари Shahed по Харківщині: пожари й руйнації

Протягом останньої доби, ворожі сили продовжували обстрілювати населені пункти різних районів Харківської області, зокрема Богодухівського, Куп'янського, Харківського та Чугуївського.

бпла Shahed
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Минулої ночі, близько 1:50, російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі. Виникла пожежа.

За добу ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп'янському районі. Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 приватні житлові будинки та господарчі споруди. Без постраждалих.

У с. Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено будинок. На щастя, без поранених.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог здійснив авіаційны, мінометні та артилерійські обстріли 13 населених пунктів Харківщини.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.06 Надзвичайні події Про вибух, який вранці чув Харків, розповіли в прокуратурі 09.06 Надзвичайні події Як виглядає Харківщина після масованої атаки дронами Shahed та обстрілів з РСЗВ (фото) 09.06 Надзвичайні події Нічні атаки Shahed: під ударом Богодухівський район (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 