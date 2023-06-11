Правоохоронці фіксують пошкодження внаслідок обстрілів Харківщини

11.06.2023 10:08 Рита Парфенова

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Минулої доби військові росії наносили удари по населеним пунктам Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Є загиблі і поранені.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували наслідки обстрілів й зафіксували 8 фактів пошкодження будинків та інших споруд.

Слідчі відкрили кримінальні провадження.