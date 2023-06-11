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11.06.2023  10:08   Рита Парфенова

Правоохоронці фіксують пошкодження внаслідок обстрілів Харківщини

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Минулої доби військові росії наносили удари по населеним пунктам Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Є загиблі і поранені.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували наслідки обстрілів й зафіксували 8 фактів пошкодження будинків та інших споруд.

Слідчі відкрили кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог здійснив авіаційны, мінометні та артилерійські обстріли 13 населених пунктів Харківщини.

Источник:   Володимир Тимошко
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