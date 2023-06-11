11.06.2023 10:48 Рита Парфенова

Під Харковом рятувальники аварійно проникли в оселю безпорадної людини

Бійці ДСНС допомогли лікарям швидкої допомоги врятувати людину.

Подія трапиліся минулої доби у місті Люботин на Харківщині, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Рятувальниками 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області здійснили виїзд на аварійне відкривання дверей до помешкання, де перебувала людина, яка потребувала невідкладної медичної допомоги.