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11.06.2023  10:48   Рита Парфенова

Під Харковом рятувальники аварійно проникли в оселю безпорадної людини

Бійці ДСНС допомогли лікарям швидкої допомоги врятувати людину.

У Люботині рятувальники ДСНС допомогли лікарям швидкої допомоги врятувати людину

Подія трапиліся минулої доби у місті Люботин на Харківщині, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Рятувальниками 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області здійснили виїзд на аварійне відкривання дверей до помешкання, де перебувала людина, яка потребувала невідкладної медичної допомоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні прийшли на допомогу чоловікові, який був у безпорадному стані.

 

Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  дснс, харків
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