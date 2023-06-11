За добу сапери на Харківщині виявили та знешкодили 74 вибухонебезпечних предметів

За добу 10 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 17,8 га території.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог здійснив авіаційны, мінометні та артилерійські обстріли 13 населених пунктів Харківщини.
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Якщо підете на поводу у несподіваних думок та почуттів, ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
За традицією щодругої неділі червня відзначається День працівників легкої промисловості України.
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