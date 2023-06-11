11.06.2023 11:58 Рита Парфенова

За добу сапери на Харківщині виявили та знешкодили 74 вибухонебезпечних предметів

За добу 10 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження близько 17,8 га території.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Роботи проводились у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Обстежено близько 17,8 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них близько 0,5 га за допомогою машин механізованого розмінування, а також близько 10 км ліній електропередач, 60 м автомобільних доріг.



Саперами виявлено та знешкоджено 74 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 30 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 150 саперів та 60 одиниць техніки.



Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2724,5 га території, 277 км автомобільних доріг, 1876,5 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 63 тис. 72 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог здійснив авіаційны, мінометні та артилерійські обстріли 13 населених пунктів Харківщини.